Michael von Brück Gedanken zum Tag

Angst ist eine lebenserhaltende Funktion, die uns die Evolution mitgegeben hat. Sie weckt auf, macht wachsam. Doch die dann meist folgende Schock- und Denkstarre kann fatal werden. Wir entwickeln Angst vor dem Unbekannten, Nicht-Berechenbaren (…). In der Tat: Leben ist verletzlich. Es ist immer umgeben und durchdrungen von Vergänglichkeit, von Sterben und Tod. Angst erstreckt sich fundamental auch auf den Verlust von Gemeinschaft. Denn Leben ist nur in Gemeinschaft möglich. Die Erfahrung der Vergänglichkeit und des Sterbens lehrt, dass im jetzigen Augenblick das Leben geschieht, nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft. Gutes Leben bedeutet, das Leben mit seinen Widersprüchen annehmen zu können. Leben besteht nicht nur aus Friede und Freude, sondern hält auch Auseinandersetzung und Schmerz bereit: in der Welt, in unseren engen Beziehungen zueinander, in uns selbst. Am Schmerz können wir reifen. Wenn wir zu einer solchen Erfahrung gelangen, wird Angst in einen Rahmen gestellt werden, der verbindend ist und Angst überwinden lässt. (...) Angst speist sich aus Erfahrungen der Vergangenheit, sie kann sich aber auch in der bangen Frage nach der Zukunft zeigen. In beiderlei Gestalt wird verhindert, dass Gegenwart ist, jeweilige Gegenwart. (…) Es fehlt die Achtsamkeit für das Jetzt, weil das projizierende Denken stets woanders ist. Diese verzagte Haltung kann man ändern.