Giora Feidman Gedanken zum Tag

Musik kann so viel bewirken! Sie kann die Menschen berühren, sie dazu motivieren, etwas zu ändern oder Verschüttetes wieder hervorzuholen. Und darüber nachzudenken, was sie vielleicht in ihrem Leben Neues machen könnten. Wer sich gemeinsam von Musik berühren lässt, wird die anderen nicht mehr beschießen, sondern lieber umarmen wollen. Musik ist ein wunderbarer Anfang allen Verstehens. Sich zu verstehen, das Missverständnis zu vermeiden, ist eine erste Voraussetzung für Frieden. Denn wer sich versteht, kann damit beginnen, sich zu vertrauen. Wie viel Krieg, Leid, Chaos, Verwüstung wir Menschen jeden Tag auf dieser Erde anrichten! Die Nachrichten sind voll davon. Und die Gründe, die zu solchen Gewalttaten führen, sind Neid, Rassismus, Abwertung, Machtgier, Religionskämpfe. Herrgott im Himmel - wie viele Menschen wurden schon angeblich in deinem Namen getötet! Ein weiteres Motiv für die Gewalt, die Menschen sich gegenseitig antun, ist Rache: für erlittene Gebietsverluste, für angebliche Schmach, für Vergehen an Familienmitgliedern, für vermeintliche Beleidigungen. Ich bin der festen Überzeugung: Was wir am meisten brauchen, um Frieden auf der Welt zu schaffen, ist Vergebung und Versöhnung. Ich weiß wohl, auf welchen Pfad ich mich hier begebe. Denn ich bin Jude. Mein Volk leidet seit Jahrtausenden unter Verfolgung, Hass, Rassismus und Vernichtung.