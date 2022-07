Uwe Pettenberg Gedanken zum Tag

Menschen lieben Gemeinschaft, denn Gemeinschaft bedient eine unserer wesentlichen Grundmotivationen, die Zugehörigkeit. Auch wenn wir zwischendurch das Bedürfnis verspüren, alleine zu sein, sind wir doch auf Zusammenleben geeicht. (…) Unser Kontakt zu anderen ist also lebensnotwendig und lebenserhaltend. Das Ich entsteht im Du - so könnte man diese Grundwahrheit formulieren. Zwangsläufig entsteht daraus auch eine Abhängigkeit von anderen Menschen, ob wir nun wollen oder nicht. Ich höre immer wieder von meinen Klienten, dass sie vor allem Probleme mit anderen Menschen haben. Wenn wir es genau nehmen, stellen wir sogar fest, dass es überhaupt keine "isolierten" Probleme gibt, Probleme also, die wir nur mit uns haben. Unsere Probleme entstehen durchgängig in Verbindung zu anderen Menschen. (…) Im anderen erkennen wir nicht nur das eigene Ich, wie es schon Philosophen und Theologen erkannt haben, wir erfassen im Kontakt mit anderen auch die Ideen und Bedürfnisse unserer Umwelt, an die wir uns bestmöglich anpassen - ursprünglich, um zu überleben. Durch diesen Prozess] integrieren wir uns in die Gemeinschaft. Integration entspringt dem Wunsch nach Zugehörigkeit, ohne die wir nicht existieren könnten.