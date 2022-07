Michael Zichy Gedanken zum Tag

(…) So beliebt und eingängig der Ausdruck "Menschenbild" auch ist, so unscharf und mehrdeutig wird er verwendet. (...) Und so kommt es auch dazu, dass die einen das Thema Menschenbild für enorm wichtig halten, während die anderen eher mit dem Soziologen Niklas Luhmann poltern würden: "Menschenbilder, sowas Grausliches." Diese sehr unterschiedlichen Einschätzungen gehen auf ein fundamentales Missverständnis zurück: Gegner des Menschenbildbegriffs verwenden meist ein sehr enges Begriffsverständnis. Für sie sind Menschenbilder per definitionem etwas Religiös-Weltanschauliches. Ein Menschenbild wäre demzufolge nur dann tatsächlich ein Menschenbild, wenn es Aussagen über den Menschen macht, die sich rational gerade nicht überprüfen lassen, wie etwa, dass der Mensch eine unsterbliche Seele habe oder dass er von Gott geschaffen sei. Ein solches Verständnis verkürzt aber: Es verfehlt die Art und Weise, wie der Ausdruck in der Wissenschaft, aber auch im Alltag verwendet wird. Die Verteidiger des Menschenbildbegriffs verstehen darunter gerade nicht religiös-weltanschauliche Gebilde, sondern im Gegenteil basale Aussagen über den Menschen, die sich sehr wohl auch rational überprüfen lassen: beispielsweise, dass der Mensch sprach- vernunftbegabt und zur Selbstbestimmung fähig sei.