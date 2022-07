Peter Hohler Gedanken zum Tag

Gib dem Leben eine Ordnung, damit es dich trägt - so und ähnlich klingen die Tipps, die helfen sollen, nicht zum Mittagessen noch in der Schlafanzughose herumzusitzen und nichts richtig auf die Reihe zu bekommen. Besonders für die unter uns, die unregelmäßig oder von zu Hause ausarbeiten, ist das wirklich wichtig. Das Mönchtum aller Religionen kennt solche Lebensregeln, die den Tag in feste Gebets-, Arbeits- und Essenszeiten strukturieren. Manche sind dabei strenger, manche lockerer und manche sind so wie die Wüstenväter: extrem asketisch - viele machten etwa wöchentliche Fasttage, an denen es einfach gar nichts zu essen gab oder die ganze Nacht durchgebetet wurde. Manche führte das zu großer Ruhe und Heiligkeit. Die Gefahr, dass dann aber vor lauter Regeln kein Leben mehr übrigbleibt, gibt es auch. Leicht wird alles, was außerhalb der Regel spontan passiert, als Störung erlebt - und vielleicht übersieht man sogar einen kleinen Gruß vom Heiligen Geist. Ein (anonymer) Altvater lehrt uns, Lebensregeln zu befolgen, die Platz lassen für das Unerwartete, uns sozusagen die Überraschung zur Regel zu machen: (…) Ein Bruder kam einst zu einem Einsiedler, und als er wiederum von ihm fortzog, sagte er: "Verzeih mir, mein Vater, wenn ich dich in deiner Ordnung gestört habe." Dieser aber antwortete ihm: "Meine Regel ist es, dich in Gastfreundschaft aufzunehmen und dich in Frieden zu entlassen!"