Patrick Reiser Gedanken zum Tag

Technologie ist weder gut noch schlecht. Entscheidend ist, was wir mit ihr machen und wie bewusst wir mit ihr umgehen. (…) Was würde geschehen, wenn du fünf Tage ohne jede Form von Technik verbringen würdest? Kein Laptop, kein Fernsehen und kein Smartphone? Wärst du unruhig? Wie stark würde sich das Verlangen nach den Geräten zeigen? Die Antworten auf diese Fragen werden dir zeigen, ob du konsumierst oder ob du konsumiert wirst, ob dir der Umgang damit Kraft gibt oder nimmt und ob du fremd- oder selbstbestimmt bist. Es gibt zwei Arten von Verhalten: das reaktive und das proaktive. Unter reaktivem Verhalten versteht man Handlungen, die durch einen äußeren Reiz hervorgerufen werden. (...) Reaktive Menschen schauen auf ihr Smartphone, sehen eine Nachricht und öffnen sie direkt. Du gehst im Wald spazieren, kriegst einen Anruf und nimmst ihn entgegen. Um es krass zu formulieren, andere Menschen verfügen über deine Zeit und über das Wertvollste, was du hast: deine Aufmerksamkeit. Proaktive Menschen hingegen meistern ihr Leben ganz bewusst, geben auf sich acht und wissen, um ihre wertvolle Aufmerksamkeit, die sie nicht beliebig verschenken. Sie entscheiden selbst, wie oft am Tag sie Nachrichten lesen, und wann es Zeit ist, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, anstatt durch den digitalen Raum zu surfen.