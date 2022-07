Ina Schmidt Gedanken zum Tag

Der Gegenspieler des Guten ist oftmals viel weniger das ausgesprochen Böse und Grausame als vielmehr die Gleichgültigkeit, die die politische Denkerin Hannah Arendt sogar zu einem Ursprung des Bösen erklärte. (…) Für dieses Böse ist nichts von Bedeutung, für das es sich zu kämpfen lohnt: Es ist eben nicht getragen von Werten und Überzeugungen, auch nicht von einer Art dunklen, perfiden Energie, wie man es sich oft vorstellt, sondern von der Abwesenheit all dessen. Der Gleichgültigkeit fehlt es an Möglichkeiten, die Welt zu deuten, sich in sie einzufühlen: Es ist alles "gleich gültig", egal ob ich dies oder jenes tue, mich hier oder dort einsetze oder eine Meinung habe. Wir alle kennen Gleichgültigkeit in bestimmten Bereichen, als Hilflosigkeit, nicht zu wissen, was das Richtige ist, keinen klaren Standpunkt zu haben - aber solange wir noch danach suchen, uns Hilfe oder Rat. Informationen oder Wissen aneignen, ist das Gute weiterhin am Werk. Erst wenn die Abwesenheit des Guten absolut geworden ist, wir der Welt nicht mehr zugeneigt begegnen, verlieren wir die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, uns neu und anders zu verständigen und die Gleichgültigkeit zu überwinden.