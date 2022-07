Axel Hacke Gedanken zum Tag

Ob ich wisse, wie langweilig die Unendlichkeit sei? Natürlich wisse ich es nicht, ich könne es nicht wissen. (…) Er wisse es nämlich, sagte er (…), und er habe mehr als eine Ahnung von alledem. Seine eigene Schöpfung habe er beneidet. Und deshalb sei er hier (…). "Blöder Zeitpunkt", sagte ich. "Kannst du laut sagen", sagte er. "Andererseits: Wann hätte es je einen unblöden Zeitpunkt gegeben?! Jede Sekunde findet irgendwo auf der Welt irgendein unerträglicher Scheiß statt, das ist so seit Tausenden und Abertausenden von Jahren. Macht mich fertig, ehrlich gesagt. Aber erstens bin ich schuld an allem, letztlich, zweitens kann ich euch nicht helfen, Echt nicht, Ihr müsst euch selbst helfen; Könnt ihr auch. Werdet ihr." "Gott ist mit uns!", sagte ich. "Mach keine Witze!", flüsterte er. Ich dachte, als ich nach Hause ging, lange über das nach, was er gesagt hatte. War es möglich, dass er hier war, weil er Trost brauchte? Darauf kommt man ja nicht so leicht, wenn man an Gott denkt, denn Milliarden von Menschen suchen Tag für Tag Trost bei etwas, das sie für Gott halten. Wer hat da den Gedanken, dass es Gott ist, der getröstet werden muss, weil er schließlich weiß, dass er der Zentralverantwortliche ist für all das Unheil, das sich immer von Neuem über die Welt ergießt?