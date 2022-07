Miki Sakamoto Gedanken zum Tag

Spät bin ich aufgestanden und hinausgegangen in den Garten in dieser Zeit des Vorfrühlings, aber genau rechtzeitig, um zu erleben, wie die aufgehende Sonne das filigrane Astwerk der Birke auf den bereiften Boden wirft. Wie ein riesiges Tuschegemälde auf grob geschöpftem, aber besonders feinem Seidenpapier sieht es aus. Mit diesem Filigranbild der Birke steht die Zeit mehr als nur einen Augenblick still. Und in diesem Moment öffnet sich in mir jener Spalt, der so unzureichend mit dem Begriff des Zen gekennzeichnet wird. Just in diesem Moment herrscht Stille, Morgenstille. Nur gelegentlich, wenn alle Umstände passen, kommt so ein Moment zustande. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich besser nicht danach suche, sondern ihn geschehen lasse. Ohne vorheriges Streben wirkt er intensiver. Es muss kein vom Licht gezeichnetes Bildnis sein, das mich für einen Augenblick aus dem Tun entrückt. Die weich rollende Strophe eines Rotkehlchengesangs kann genauso dazu führen, wie auch der Duft frischer Komposterde, die ich geöffnet habe, um meine Beete damit zu versorgen. (…) Dieser Atem der Erde bewegt für Minuten meine Hände, ohne dass ich sie lenken muss. Erst als sich einige Kompostwürmer, bläulichrot und satt rund, im schwarzblau schimmernden Humus bewegen, setzt das Denken wieder ein; das Denken ans Rotkehlchen und seine Strophe.