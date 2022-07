K.Middendorf & R.Sturm Gedanken zum Tag

Vermutlich haben Sie schon einmal von "Achtsamkeit" gehört. Man versteht darunter eine besondere Form von Aufmerksamkeit. Sie setzt sich zusammen aus Konzentration und Beobachtung (…). Es geht um die Fähigkeit, sich selbst, seine Gedanken, seine Gefühle, seinen Körper ohne zu bewerten wahrzunehmen - wahrzunehmen, so, wie es ist. Wir konzentrieren uns dabei auf etwas, was gerade im Moment passiert. Wir erkennen zum Beispiel: "Aha, da ist der Gedanke ‚Ich bin ein Trottel' "oder "Aha, da ist Unsicherheit". Und da sich unser Geist demnach im Hier und Jetzt befindet, können für diesen kurzen Augenblick die destruktiven Gedanken unserer Denkfallen - die sich ja gerne grübelnd auf Vergangenheit oder Zukunft stürzen - nicht länger gedacht werden. Konzentration und Beobachtung können also ein Weg aus einer Denkfalle sein. Denn durch solche "Denkpausen" schaffen Sie einen wohltuenden Abstand zu den Gedanken und Gefühlen. (…) Sowohl die östlichen Weisheitstraditionen als auch die abendländischen Mystiker empfehlen als Achtsamkeitsübung die Konzentration auf den Atem. (...) Je öfter Sie üben, desto mehr kommen Sie in den Genuss von Denkpausen, die dafür sorgen, dass Sie nicht immer wieder in dieselbe Gedankenfalle tappen, und Ihnen so Raum für Veränderung bieten.