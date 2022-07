Lorenz Wenger Gedanken zum Tag

Ein Mensch, der sich übermäßig furchtlos gibt, war (...) für Aristoteles verrückt oder stumpfsinnig. (…) Wer sich ohne jegliche Zuversicht fürchtet, ist feige. (...) Für Nietzsche wiederum ist der Krieger ein hervorragendes Beispiel für den Mut. Denn der Krieger wünscht nicht, lange am Leben zu bleiben und vom Tod verschont zu werden. Der Krieger bejaht das Leben, indem er mit ihm auch den Tod annimmt. In der katholischen Theologie gilt Mut oder Tapferkeit (...) als "sittliche Tugend, die in Schwierigkeiten standhalten und im Erstreben des Guten durchhalten lässt". Nach christlicher Auffassung zeigen sich Mut und Tapferkeit hauptsächlich im Ertragen und Erdulden von Leid und Gefahr und weniger in angreifendem Wagemut. So verstand Thomas von Aquin Mut auch als Gottesfurcht (und Frömmigkeit), welche notwendig seien, um Gutes zu tun und zeitgleich Schlechtes zu ertragen, besonders, wenn sich Hindernisse in den Weg stellen. Wir erkennen: Mut hat viele Facetten und Schattierungen und scheint eine äußerst individuelle Eigenschaft und Tugend zu sein. (…) Mutig sein bedeutet auch, innerhalb eines sozial breit akzeptierten Wertesystems zu handeln und "für etwas Gutes" oder "das Richtige" einzustehen. Eine Handlung, welche anderen Schaden zufügt, kann demnach nicht mutig sein.