Federico Fellini Gedanken zum Tag

"Wenn ich ein Kind hätte, würde ich vor allen Dingen versuchen, von ihm zu lernen. Normalerweise tun die Eltern genau das Gegenteil: Sie zwingen ihrem Kind die paar Ungereimtheiten auf, die sie im Kopf haben, und fragen es nie irgendetwas. Niemals habe ich einen Vater oder eine Mutter gesehen, die sich zu einem Kind hinabgebeugt und es gefragt hätte, was es denn mache, was es wolle, wie es die Katze sehe, wie der Regen sei, was es in der Nacht geträumt oder warum es Angst habe. Wir sind völlig von unseren Problemen und unserer kurzsichtigen Auffassung von der Wirklichkeit eingenommen". "Ich meine, dass das Kind in einem Alter in die Schule kommt, wo zwischen Phantasie und Realität, zwischen der gerade erst in den Anfängen stehenden Welt des Bewusstseins und der sehr viel weiteren und freieren Welt des Irrationalen, des Traums noch sehr zarte Grenzen bestehen. Statt diesen Zustand der Gnade, der mit den Jahren dann sehr rasch vergeht, nun als etwas Wertvolles, als goldenen Speicher von Wissen, der eine Erweiterung der vitalen Fähigkeit bewirkt, zu erkennen und zu schützen, ignoriert ihn die Schule planmäßig, betrachtet ihn beinahe mit Argwohn und Misstrauen, sobald er der konventionellen Ordnung im Wege ist, in die das Kind eingepfercht werden soll". "Ich habe mich immer angezogen gefühlt von diesen drolligen kleinen Verrückten mit ihren Grimassen, ihrer Gewalttätigkeit, Wildheit und animalischen Unschuld".



Entnommen aus: Federico Fellini "Warum machen Sie nicht mal eine schöne Liebesgeschichte? Ein intimes Gespräch mit Giovanni Grazzini", aus dem Italienischen von Renate Heimbucher-Bengs, Diogenes Verlag, Zürich 1984