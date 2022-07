Hinnerk Polenski Gedanken zum Tag

Zen geht auf Buddha Shakyamuni zurück. Zen ist keine Lehre, kein Konzept und auch keine Religion, kein Dogma, keine Lebensphilosophie. Zen ist lebendig. Zen ist ein Weg - nicht mehr und nicht weniger. Dieser Weg führt zu unserem wahren Kern, dem wahren Wesen eines jeden Menschen, zu unserem Selbst. Dieses Selbst zu erkennen, ist das vermeintliche Ziel. Vermeintlich deshalb - und das ist das Paradoxe oder Verwirrende für viele Menschen -, weil es im Zen eigentlich nichts zu erreichen gibt, denn unser Selbst ist schon da, war schon immer da und wird es immer sein. Dieses Selbst muss also nicht gesucht und kann folglich auch nicht gefunden werden. Es ist ja immer da - jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, in jedem Atemzug. Doch da liegt auch das Problem. Wir sehen es nicht, wir fühlen es nicht, wir erkennen es nicht. Das ist die Schwierigkeit. Und das Beste, was uns passieren kann in diesem Leben, ist, unser Selbst, unseren wahren Kern zu entdecken, zu erfahren. Das ist das, was uns dann wirklich glückselig werden lässt. Diese Entdeckung ist der wirkliche Beginn unseres Lebens. Die Praxis des Zen löst die Hindernisse auf, die es uns jetzt noch nicht ermöglichen, unser "wahres Selbst" zu sehen. Geht man diesen Weg, dann führt er zu einem tiefen Glück unabhängig von allen Bedingtheiten, frei, offen und unbegrenzt.