Christian Krömer Gedanken zum Tag

Mich konnte in manchen Phasen der letzten Jahre nichts stoppen. Egal, was ich vorhatte, ich habe es durchgezogen. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, mir Oma zum Vorbild zu nehmen und immer fest an mich zu glauben. Das war nicht immer leicht, und wenn ich mal mit mir gehadert habe, waren spätestens nach dem nächsten Mittagessen bei Oma die negativen Gedanken wieder verschwunden. Plötzlich funktionierte alles viel lockerer und entspannter. Oma hat es mir so oft vor Augen geführt, dass ich das Selbstbewusstsein, dass sie in jeder Situation gestärkt hat, mittlerweile verinnerlicht habe. Egal, vor welchem Problem ich stand, sie hat nie daran gezweifelt, dass es funktionieren könnte und mich mit fürsorglichen Worten motiviert, weiterzumachen und darauf zu vertrauen, dass alles gut wird. (…) Oma hat immer zusätzlich gesagt: "Das wird alles gut gehen. Du hast dich ja gut vorbereitet, also mach ich mir da keine Sorgen." (…) So wie Oma mich unterstützte, habe ich begonnen, auch anderen Menschen Mut zu machen, ihnen in schwierigen Situationen Kraft zu geben und sie zu motivieren. Denn all das bringt nicht nur den anderen einen Vorteil, sondern es macht auch einen selbst glücklicher. Sich gegenseitig zu unterstützen, ist ein unglaublich schönes Gefühl.