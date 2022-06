Philipp Blom Gedanken zum Tag

Asterix und Obelix stehen in der großen Tradition von historischen Werken, die über den Umweg in die Vergangenheit ihre eigene Zeit beschreiben - die Zukunft, lernt man aus ihren Seiten, ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Dafür gibt es Gewissheit, dass nicht alles derselben tyrannischen Geschichte unterworfen ist, dass es möglich ist. Widerstand zu leisten und anders zu leben. "Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein!" Das Leben in einer unsinnigen Zukunft, die längst zur wahnsinnigen Normalität geworden ist, wird nur immer weitergeschleppt, weil es bequem ist, weil sie nun einmal da ist und weil es an Fantasie fehlt, sich etwas Besseres vorzustellen. Ganz Gallien ist besetzt, in drei Teile geteilt beherrscht und unterworfen, eine gute Steuerquelle, eine befriedete Provinz mit gesundem Wachstum. Den Leuten fehlt es an nichts. Das reicht doch, oder? Ist es denn wichtig, was in irgendeinem verrückten Dorf passiert? Ja, es ist wichtig. Wenn dort der Widerstand beginnt. Wenn jemand einen Zaubertrank hat, wenn von dort aus etwas angefangen, angefacht werden kann, was besser ist als das Leben in einer befriedeten Provinz, in der niemand der Toten gedenken kann, dem Territorium einer fremden Macht.