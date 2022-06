Nermin Ismail Gedanken zum Tag

Ich habe mich viel damit beschäftigt, was Hoffnung ist, wie wir einen hoffnungsvollen Zustand erreichen können und bin zur Erkenntnis gelangt, dass Hoffnungen einen eigenen Lebenszyklus haben, sie werden geboren und sterben wieder. Ich habe erlebt, dass Hoffnungen sich ändern, und wir uns mit ihnen. Ich habe gelernt, dass unser Leben weitergeht, wenn eine bestimmte Hoffnung unerfüllbar bleibt, dass dies uns aber manchmal Sinn im Leben gibt oder dass dies erst neue Hoffnungen möglich macht. Ich habe herausgefunden, was mir persönlich Hoffnung gibt und wie wichtig es ist, auch mal zurückzublicken, sich gegenseitig Zuversicht zu geben, an schönen Erinnerungen festzuhalten, damit ein hoffnungsvolles Morgen immer wieder möglich ist. Hoffnung sollte keine Frage der Macht sein. Wir sollten keine Gesellschaft anstreben, in der es um den Kampf um Durchsetzung geht, wie Nietzsche es beschrieb. Auch wenn wir von der Hoffnung auf eine gerechte Gesellschaft manchmal weit entfernt sind, müssen wir an ihr festhalten. Unsere Hoffnungen sollten uns unabhängig von unserem Pass, unserer Hautfarbe, Religion, Ethnie oder sozialen Status miteinander verbinden. (…) Denn es ist nur die Hoffnung, die uns in die Lage versetzt nicht aufzugeben, Lösungen für Krisen zu finden und Spannungen auszuhalten.