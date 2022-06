Christoph Quarch Gedanken zum Tag

Gute Entscheidungen sind frei. Aber sie sind nicht deshalb frei, weil Sie willkürlich so oder so entscheiden könnten. Sie sind nicht frei, weil Sie nach eigenem Gutdünken diesen oder jenen Weg zu Ihrem Ziel einschlagen könnten. (…) Gute Entscheidungen sind vor allem unberechenbar. Das unterscheidet sie von den strategischen, nützlichen und zweckmäßigen Entscheidungen des Ich - zumal dann, wenn es in einer von ökonomischen Imperativen durchdrungenen Welt zum Homo oeconomicus konvertiert wurde, der als maßgebliches Ziel aller Entscheidungen nur seinen Profit kennt. Wenn Sie das mit sich machen lassen, verlieren Sie tatsächlich alle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, denn Sie werden durch und durch zum Spielball der ökonomischen Strategen und der von diesen entworfenen Algorithmen, mit denen sie Ihr Konsumenten- und Nutzerverhalten bestimmen können. Wenn Sie sich darauf einlassen, verspielen Sie Ihre Lebendigkeit - Ihr unberechenbares Seelenleben. (…) Gute Entscheidungen sind nicht planbar. (...) Denn sie folgen nur einem Imperativ, dem Imperativ, der am Anfang unserer Kultur stand: Erkenne dich selbst! Werde, der du bist! Sei ein ganzer Mensch, ein schöner Mensch, ein wahrer Mensch - erblühe zu voll entfalteter Lebendigkeit und trage Frucht für diese Welt!