Vaclav Havel Gedanken zum Tag

Falls es eine spirituelle Renaissance geben wird, wird sie vielschichtig und mit vielen kulturellen Brechungen stattfinden, in neuem politischem Ethos, Geist oder Stil. (…) Mit ihrer fatalen Unbelehrbarkeit wird die Menschheit noch viele Tschernobyls erleben, ehe sie versteht, wie unglaublich kurzsichtig der Mensch ist, der vergessen hat: Er ist nicht Gott. (…) Wenn die Demokratie nicht nur überleben, sondern sich auch ausbreiten und konfliktlösende Kraft erhalten soll, muss sie ihre transzendentalen Ursprünge wiederentdecken. Sie muss den Respekt vor der nichtmateriellen Ordnung über uns und in uns und um uns herum erneuern. Denn er ist die einzig verlässliche Quelle menschlicher Selbstachtung und der gegenseitigen Achtung. (…) Die Relativierung aller moralischen Normen, die Reduktion des Lebens auf die Jagd nach unmittelbarem materiellem Vorteil ohne Gedanken an die Folgen, das alles (…) rührt daher, dass die modernen Menschen ihren transzendentalen Anker verloren haben. (…) Die eigentliche Quelle liegt im Verhältnis des Menschen zu dem, was über ihn hinausweist.