Anselm Grün Gedanken zum Tag

Ob wir wollen oder nicht, wir sind ständig am Bewerten. (…) Ich bewerte mein Tun und mein Verhalten, wenn ich denke: Das hast du nicht gut gemacht. Da hast du dich nicht gut verhalten. Wenn dieser Gedanke in mir aufkommt, dann sage ich mir: Es ist so, wie es ist. Es darf so sein. Und ich halte es Gott hin, dass er mein Tun und Verhalten doch zum Segen wandelt. Ich bewerte oft genug auch meine Worte: Das hast du nicht richtig gesagt. Das war nicht weise genug. Auch da wäre es die Aufgabe: einfach loszulassen. Die Worte kann ich nicht rückgängig machen. Sie dürfen sein. Ich muss nicht perfekt sein. Und ich bitte Gott, dass meine Worte trotzdem zum Segen für andere werden. Die schwierigste Aufgabe besteht darin, seine Gedanken und Gefühle nicht zu bewerten. Sobald ich Angst habe, bewerte ich mich: Ich bin schwach, ich bin krank. Es ist nicht gut, Angst zu haben. Dann sage ich mir: Die Angst darf sein. Der Gedanke darf sein. Aber ich lasse ihn jetzt los. Ich kann aber meine Ängste, meine traurigen Gefühle, meinen Ärger nur loslassen, wenn ich diese Gefühle angenommen habe. Sie werden immer wieder in mir auftauchen. Und unwillkürlich bewerte ich. Aber dann lasse ich das Bewerten los. Es lohnt sich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Es darf sein. Erst dann kann ich überlegen, wie Verwandlung in mir geschehen kann.