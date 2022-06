Rachel Hollis Gedanken zum Tag

Ich weiß, es klingt nicht besonders dramatisch, den Sport, eine Verabredung, das Aufräumen des Kleiderschranks oder irgendein anderes persönliches Vorhaben zu verschieben - aber in Wirklichkeit ist es das. Es ist entscheidend. (…) Du kannst nicht jedes Vorhaben und Versprechen, jedes Ziel und jeden Einfall in die Tat umsetzen. Wenn dir klar wird, dass deine Worte Macht haben und dass deine Zusagen so schwer wiegen wie echte Verpflichtungen, willigst du nicht mehr so leicht in alles ein. Du wirst dich fragen, ob du wirklich Zeit hast, dich diese Woche mit deiner Freundin auf einen Kaffee zu treffen. Du musst abwägen, ob es möglich ist, bis Sonntag viermal Sport zu machen oder ob es vielleicht realistischer ist, stattdessen zweimal wie eine Irre zu trainieren und dafür einmal mit deiner Nachbarin walken zu gehen. Du wirst langsamer und denkst die Dinge zu Ende. Du redest nicht nur über ein Ziel, sondern fängst damit an, zu planen, wie du es erreichen kannst. Du setzt dir ein Ziel und überraschst dich dann selbst damit, dass du es auch erreichst. Du übst neue Verhaltensweisen ein und richtest deinen Standard an der Person aus, die du wirklich bist - nicht an der, die du schon immer sein wolltest, sondern zu der du vielleicht jeden Tag ein bisschen mehr wirst.