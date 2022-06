Hermann Hesse Gedanken zum Tag

In ein neues Haus einziehen heißt nicht nur etwas Neues anfangen, sondern auch etwas Altes verlassen. Und wenn ich jetzt in unser neues Haus einziehe, so kann ich wohl dem Freunde, dessen Güte ich dies Haus verdanke, von Herzen dankbar sein, ich kann seiner und der anderen Freunde, die am Zustandekommen des Hauses und seiner Einrichtung mitgeholfen haben, in Dankbarkeit und erneuter Freundschaft gedenken. Über das neue Haus aber etwas zu sagen, es erzählend zu schildern, es zu preisen, ihm ein Lied zu singen, dazu wäre ich nicht imstande, denn wie soll man Worte setzen und Lieder singen beim ersten Schritt eines Neubeginns, wie soll man einen Tag vor seinem Abend loben? (…) Über dies Haus eine wirkliche Kunde zu geben, mich im Sinn eines Erlebnisses zu ihm zu stellen und zu bekennen, das vermöchte ich erst in Jahr und Tag. Wohl aber kann und muss ich bei unserm Einzug ins neue Haus jener anderen Häuser gedenken, welche in früheren Epochen meines Lebens mir Obdach geboten und mein Leben und meine Arbeit beschützt haben. Jedem von ihnen bin ich dankbar, jedes von ihnen bewahrt unzählige Erinnerungen für mich, und jedes hilft in meinem Gedächtnis dazu mit, der Zeit, in der ich es bewohnte, ein eigenes Gesicht zu geben.