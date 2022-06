Horst Lichter Gedanken zum Tag

Ganz im Ernst, wer von uns hält eigentlich noch Langeweile aus? (...) Wer von uns schafft es noch, ein bis zwei Stunden einfach nichts zu tun? Kein Fernsehen, kein Handy, kein Tablet in die Hand zu nehmen. Nicht aufzuräumen, nichts zu kochen oder zu telefonieren. Einfach nur mal dazusitzen und zu versuchen, so wenig wie möglich nachzudenken. Oder aus dem Fenster zu gucken, wie sich die Bäume im Wind wiegen, die Blätter durch die Luft wirbeln. Die Regentropfen in einer Pfütze zählen. Darauf warten, welche Gedanken einem durch den Kopf schießen, welche Erinnerungen aufkommen oder an wen oder was man urplötzlich denken muss. In sich hineinhorchen ... bin ich eigentlich glücklich, müde, melancholisch oder traurig? Wenn ja, warum? Forscher haben herausgefunden, dass Langeweile unheimlich wichtig ist (…). Aber wir lassen keine Langeweile mehr zu, die Kinder und wir. Wir ballern uns sofort zu mit Nintendo, Playstation, Instagram, Facebook, Sport, Hobbys ... bloß nicht "nichts tun"! Bloß sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Es könnte sich ja die Psyche melden und sagen: "Ich kann nicht mehr! Es läuft was schief! Ich bin erschöpft, ich brauche Ruhe. Das wollte ich dir schon lange sagen, aber du hörst mir ja gar nicht zu! Du knallst dir jeden Tag was auf und um die Ohren, damit du mir nicht zuhören musst!"