Anselm Grün Gedanken zum Tag

Glauben kann man nicht einfach machen. Aber wir stehen auch nicht vor der Alternative: Entweder ich glaube oder ich glaube nicht. (…) Für mich ist Glaube auch ein Experimentieren. Ich kann versuchen, einem Wort der Bibel zu trauen. Ich mache zum Beispiel das Experiment: Einen Tag lang tue ich so, als ob das Wort aus dem Psalm 23 stimmen würde: "Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen." Ich muss gar nicht an dieses Wort glauben. Ich gehe einfach mit der Hypothese durch den Tag, dass dieses Wort stimmt. Wie erfahre ich mich dann? Wie erlebe ich meine Bedürftigkeit, meinen inneren Mangel? Relativieren sich meine Bedürfnisse? Spüre ich, dass es mir guttäte, wenn das Wort stimmt? Und wenn es mir guttut, dann traue ich dem Wort. Denn es hat seine heilende Wirkung gezeigt. Das bedeutet nicht, dass ich mir alles Mögliche einreden kann. Wenn ich mir zum Beispiel einrede: "Ich bin der Größte", werde ich bald merken, dass ich mich mit diesem Wort überfordere oder mich in eine Scheinwelt begebe. Die Worte der Bibel, denen ich versuche zu trauen, führen mich dagegen zum Leben, zu innerer Freiheit, zum Frieden und zur Liebe.