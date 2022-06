Fabrice Midal Gedanken zum Tag

Trage Sorge für dich selbst. Dieser Satz fasst das gesamte sokratische Denken zusammen und begründet die abendländische Philosophie. (...) Dieser Rat hat unglücklicherweise zwei gravierende Missverständnisse nach sich gezogen, die den Sinn dieser Aussage vollkommen verfälschten. Das erste Missverständnis besteht darin, dass man die Sorge für sich selbst nur in der vollkommenen Abnabelung von der Welt für möglich hält, also durch einen Rückzug in das, was die Stoiker die "innere Burg" nennen. Genau das Gegenteil ist aber gemeint! Sokrates rät nicht zu Askese und Weltflucht. Er fordert uns vielmehr auf, uns stärker in der Welt zu engagieren, nicht vor ihr zu flüchten. Der zweite Irrtum besteht darin, in der Sorge für uns selbst eine Disziplin zur Beherrschung unserer Triebe und Affekte zu sehen. Bei Sokrates aber zielt die Selbstfürsorge keineswegs auf Selbstbeherrschung ab, sondern auf eine befreiende Verlagerung unserer persönlichen Ausrichtung. (…) Wenn Sokrates nicht weiterwusste, versenkte er sich ins Zentrum seiner Sorgen. Ohne irgendetwas zu tun. Ohne nach einer Lösung zu suchen. Wir müssen natürlich nicht so lange reglos verharren. Aber wir können uns in einen Zustand des Nicht-Wissens versetzen. Und in eine Dimension eintauchen, die tiefgreifender ist als alle Standpunkte, Überzeugungen und Identitäten. Dann kann sich wirklich alles verändern!