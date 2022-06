Heinz Bude Gedanken zum Tag

Die Zukünftigen suchen mit sortierter Skepsis und wacher Verhaltenheit nach Wegen in einer Welt des schwindenden Raums und der vergehenden Zeit. Es gibt keine unberührten Plätze mehr auf dem Planeten, wohin man aufbrechen könnte, um eine neue Welt zu schaffen. (…) Die Zukunft hat immer schon begonnen, weshalb man nicht mehr auf eine kommende Zeit zu hoffen vermag. In jeder Generation vergeht und kommt etwas, weshalb sogar der Unterschied zwischen vergehender und kommender Zeit seinen Sinn verliert. Die Zukünftigen verhalten sich umsichtig und übernehmen ihre Verpflichtungen, aber sie glauben nicht an imperative Formeln wie "Generationengerechtigkeit" oder "Nachhaltigkeit", weil darin viel zu viel an erbaulicher Geschichtsphilosophie steckt. Den Älteren vorzuhalten, dass sie mit ihrem verschwenderischen Lebensstil die Lebenschancen der Jüngeren reduzieren, ist zu leicht als existentielles Ablenkungsmanöver zu durchschauen. Als ob wir als Menschheit immer noch ändern könnten, was längst überall auf der Erde passiert ist. (...) Ethisches Können hat etwas mit kommunaler Eingebettetheit, persönlichem Mut und einer Praxis der sozialen Verpflichtung zu tun. (…) Weltoffenheit ohne Selbstverneinung: Das ist die Stimmung der Zukünftigen.