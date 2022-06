Margot Kässmann Gedanken zum Tag

Wie können wir zuversichtlich sein angesichts der Bedrohung? Wie können wir mit der Angst umgehen, die gerade vielen auf der Seele liegt? (…) Auf diese Fragen gibt es derzeit keine endgültige Antwort. Aber wir können lernen, mit unseren Befürchtungen und Ängsten besonnen umzugehen. Wenn wir inneren Frieden finden, gewinnen wir auch Zuversicht, davon bin ich überzeugt. (…) In der Bibel werden immer wieder Hoffnungsbilder entworfen, Visionen davon, wie es sein wird, wenn die Wüstenwanderung zu Ende geht, wenn die Verbannten zurückkehren dürfen, wenn Jesus den Sturm stillt. Solche Bilder verbreiten Zuversicht: Ja, es wird eine Zukunft geben. Ja, ich freue mich auf die kommende Zeit. Ja, wir werden uns wiedersehen. Als Christin glaube ich, das wird auch der Fall sein, wenn jemand von uns sterben sollte. Dann, so heißt es in der Bibel, wird Gott mitten unter uns wohnen. "Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein" (...). Das ist eine Zuversicht, die weit über unser Leben hinausgeht. Für mich ist es keine Vertröstung und kein billiger Trost, sondern ein Hoffnungsbild, dem ich mich anvertraue, wie es schon Generationen von Christinnen und Christen vor mir getan haben.