Johannes Zenker Gedanken zum Tag

Es ist vertrackt: Was mir auch einfallen mag - es läuft alles auf dieselbe bittere Pointe hinaus: Jedes denkbare Problem, für dessen Lösung es den Menschen brauchen könnte, wäre keines mehr, wenn es den Menschen einfach nicht gäbe. Vielleicht wäre es noch eines für Gott, aber nicht für uns. Oder anders gefragt: Wenn die Erde mitsamt der kompletten Menschheit von heute auf morgen unterginge - wer bliebe übrig, das zu bedauern? Würden dadurch irgendjemandes Pläne durchkreuzt? Hätte Gott auf einmal ein Problem? Würde er hektisch eine neue Erde aus dem Boden des Universums stampfen und wieder Menschen auf ihr aussetzen? Weil wir aus irgendeinem Grund unverzichtbar sind? Oder würde nichts passieren? (…) Vielleicht ist unser beschränkter Geist nur noch nicht in der Lage dazu, den Sinn des Lebens zu entschlüsseln. So schwer es uns auch fallen mag, das einzusehen: Wir stehen noch am Anfang der menschlichen Geschichte. Wir fühlen uns nur groß, weil wir die bisherige Spitze sind. In Wahrheit sind wir klein, vergänglich und ahnungslos. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen, wir wissen nichts über den Raum, in dem wir leben, wo er anfängt und wo er endet. Kurz: Wir sind die Neandertaler von morgen.