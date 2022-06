Andreas Stahl Gedanken zur Pfingstzeit

Jedes Feuer ist ein kleines Abenteuer. Und der Sommer ist die beste Zeit dafür. Sei es das Lagerfeuer am See, die Feuerschale auf der Gartenparty oder das Feuer beim Grillen: Feuer ist warm und gemütlich. Und eben auch ein Abenteuer, denn es hat immer etwas Unberechenbares, Unvorhersehbares. Und für Abenteuer ist doch der Sommer die beste Zeit. Es ist deswegen vielleicht kein Zufall, dass nach Weihnachten im Winter und Ostern im Frühling, das Pfingstfest auf den Sommer fällt. Denn in der Bibel wird das Pfingstfest als eine Art Feuershow beschrieben. Als die ersten Christen zusammensaßen, erschienen über Ihnen auf einmal Feuerflammen und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Klingt abenteuerlich, oder? Aber es passt. Ein kluger Mensch hat mal gesagt "Gott ist alles, aber nicht langweilig". Es hat einen guten Grund, wenn die Bibel eine Begegnung mit Gott durch Feuerflammen untermalt. Denn Gott ist alles. Aber sicher nicht langweilig. Und sicher nicht berechenbar. Ich finde Gott ist - ähnlich wie das Feuer - faszinierend, anziehend, aber auch herausfordernd und unvorhersehbar. Und das Pfingstfest mit den Feuerflammen drückt das aus. So bedeutet das Feuer: Der Glaube bleibt Abenteuer.