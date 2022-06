Andreas Stahl Gedanken zur Pfingstzeit

Ich finde Geburtstagsfeiern super. Aber es kommt natürlich darauf an, wer da seinen Ehrentag hat. Nicht jeden würde ich feiern. In einigen Tagen zum Beispiel hat Donald Trump seinen 76. Geburtstag. Am 14. Juni 1946 erblickte der kleine Donald damals das Licht der Welt. Sicher schon mit perfekter Frisur. Ich bin nicht auf der Geburtstagsfeier eingeladen. Aber selbst wenn ich es wäre: So richtig ausgelassen feiern könnte ich wohl nicht. Vor einigen Tagen war Pfingsten. Pfingsten ist die Geburtstagsfeier der Kirche. Aber waren alle in Partylaune? Für manche Menschen ist das Image der Kirche so schlecht wie das von Donald Trump. Ich selbst bin evangelischer Pfarrer, mir liegt viel an diesem Projekt, das sich Kirche nennt. Aber ich kenne auch Menschen, die schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht haben. Aber wo auch immer jemand steht. Ich glaube, das Feiern lohnt sich trotzdem: Für mich ist die Kirche wie eine Muschel. Manches ist hart und verkalkt, manches sogar schleimig und eklig. Aber die Muschel trägt eine kostbare Perle durch die Zeit: Die Botschaft von der Liebe Gottes. Und das ist eine schöne und wichtige Botschaft. Wegen der Perle ist die Muschel wertvoll. Und deshalb lohnt es sich, auf ihren Geburtstag anzustoßen. Ein nachträgliches: Prosit Pfingsten - das funktioniert auch mit dem Guten-Morgen-Kaffee.