Andreas Stahl Gedanken zur Pfingstzeit

Ich verstehe nur Bahnhof. Beziehungsweise nicht einmal das verstehe ich. Ich sitze am frühen Morgen in der Trambahn und bin auf dem Weg in die Stadt. Der Wagen ist rappelvoll. Um mich herum sind dicht gedrängt ganz unterschiedliche Leute, die sich prächtig unterhalten. Allerdings: Die meisten der Sprachen verstehe ich nicht. Ist das jetzt arabisch oder kurdisch bei den beiden Mädchen schräg hinter mir? Der Mann links telefoniert in einer slawischen Sprache, aber welche das genau ist, weiß ich nicht. Welche Sprache die Mutter mit dem Kind in der Reihe vor mir spricht, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich verstehe nicht einmal Bahnhof. Die verschiedenen Sprachen sind faszinierend. Es gibt aber auch Momente, da fühle ich mich fremd oder finde es anstrengend. Vor einigen Tagen war ein Fest, Pfingsten. Da wird in der Bibel von einem Ereignis erzählt, bei dem alle Sprachgrenzen gesprengt werden. Da haben sich Menschen durch Gottes Kraft trotz unterschiedlichster Sprachen gegenseitig verstanden. Und sie bilden sogar eine Gemeinschaft, trotz verschiedener Sprachen. Mir gefällt diese Erzählung. Wenn ich an Pfingsten denke und dann die Menschen in der Trambahn anschaue: Vielleicht verbindet uns doch viel mehr als ich zunächst dachte.