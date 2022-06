Andreas Stahl Gedanken zur Pfingstzeit

In Hollywood sind sie sehr erfolgreich: Liam und Chris Hemsworth. Zwei gutaussehende Brüder aus Australien mit dunkelblonden Haaren und stahlblauen Augen. Als Stars großer Filmreihen haben sie Weltruhm erlangt und Millionen von aufgeregt pochenden Herzen zum Schmelzen gebracht. Was hierzulange allerdings kaum jemand weiß: Liam und Chris haben noch einen Bruder, Luke Hemsworth. Auch der ist Schauspieler. Aber bei weitem nicht so bekannt. Warum ich das erzähle? Wir haben vor kurzem Pfingsten gefeiert. Und Pfingsten ist ein bisschen so wie Luke Hemsworth. Die beiden Geschwister Ostern und Weihnachten sind weltberühmt. Aber Pfingsten? Das ist auch ein christliches Fest. Aber viele kennen seine Bedeutung nicht. Ich frage mich, ob Luke seine Brüder beneidet. Oder ist er zufrieden damit, nicht ganz so berühmt zu sein? Wer weniger berühmt ist, fühlt sich vielleicht freier. Und auch, dass Pfingsten weniger bekannt ist, hat einen Vorteil. Anders als zum Beispiel an Weihnachten ist nicht so vorgegeben, wie wir das Fest feiern. Und das passt zu Pfingsten. Denn es ist dadurch freier. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Und "wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit" steht in der Bibel. Weil Gott niemanden zu irgendetwas zwingt. Und Gott uns auch von den Zwängen unserer Gesellschaft und unseres Umfeldes freimachen will. Ich weiß nicht wie die Hemsworth-Brüder diese Tage verbringen. Aber ich wünsche allen dreien eine freie, fröhliche Pfingstzeit.