Andreas Stahl Gedanken zur Pfingstzeit

Wo bleibt eigentlich die Schokoladenwelle? Ich meine zu allen christlichen Festen gibt es doch eine Menge Schokolade. Schoko-Eier zu Ostern, Schoko-Nikoläuse in der Adventszeit und rund um Weihnachten die reinste Schokoladenflut. Doch Pfingsten ist irgendwie anders. Da gibt es keine typische Süßigkeit. Dabei ist doch Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes. Und der wird immer wieder als Taube dargestellt. Warum gibt es denn keine Schokoladentauben zu Pfingsten? Oder Schokotaubenpfingsteier. Sollten Sie eine Schokoladenfabrik besitzen und das gerade hören, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich. Ich hätte da eine Geschäftsidee… Aber Spaß bei Seite: Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes ist, tatsächlich anders als die anderen christlichen Feste. Es gibt nicht so viele Traditionen. Und vielleicht ist das ganz gut so. Denn Traditionen können schön und - wenn man an die Schokolade denkt - lecker sein. Aber ich finde sie können auch schwer und drückend sein. Und der Heilige Geist, der steht, für Leichtigkeit, für Neues, für Inspiration. Dafür, dass Dinge möglich werden, die niemand für möglich gehalten hat. Ganz neu und unerwartet. Vielleicht ist Pfingsten deswegen traditionell ziemlich traditionsfrei. Damit sich Neues entwickeln kann. Deswegen, mit oder ohne Schokolade: Ihnen eine geistreiche, inspirierende Pfingstzeit.