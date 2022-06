Dietmar Rebmann Gedanken zur Pfingstzeit

Wenn man sich die bisherige Geschichte des Universums als einen Tag mit 24 Stunden vorstellt, dann wäre unsere Sonne etwa um 17 Uhr entstanden, um 23 Uhr die Alpen, um 23.55 Uhr tauchen die ersten menschenähnlichen Wesen auf, und unser lieber Verwandter Ötzi gerade mal drei hundertstel Sekunden vor Mitternacht.

Und der Mensch schrumpft zur Eintagsfliege und das ist noch geschmeichelt. Und was für die Zeit gilt, das gilt auch für die Vielfalt der Arten und ihre Spezialisierung. Es ist unglaublich, wie jedes Lebewesen an die jeweiligen Bedingungen seiner Umgebung angepasst ist und mit ihnen zurechtkommt. Und wie viele Arten seit Beginn des Lebens schon über die Erde gegangen sind und sie belebt haben.

Für die Natur ist es völlig gleichgültig, ob es mich gibt. Sie würde genauso blühen, wenn ich nicht da wäre, um sie zu sehen und mich an ihr zu freuen. Was ist der Mensch? Diese Frage treibt uns um, seit wir angefangen haben, aufrecht zu gehen. Man hat schon viele Antworten versucht. In einem biblischen Psalm hat einer gebetet: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Gott kommt hier ins Spiel. Aber eben nicht als glatte Antwort, sondern als Antwort in der Frage - und als Frage in der Antwort. Was ist der Mensch, diese Frage ist auch ein Aufstöhnen bei der Erkenntnis, dass wieder einmal Versuche laufen, ewige Reiche zu schaffen, die dann doch im Nichts enden. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst ist wohl eine klassische "high-noon-Frage", die nur mit viel Demut beantwortet werden kann.



Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text