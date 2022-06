Dietmar Rebmann Gedanken zur Pfingstzeit

In meiner Jugendzeit hatte ich an einem Pfingsttreffen des ökumenischen Zentrums im französischen Taizé teilgenommen. Es war genau in der Zeit, als mein Vater noch sehr jung ums Leben kam. In dieser für mich aufwühlenden Zeit habe ich mir einen Satz eingeprägt, den einer der Brüder von Taizé gesagt hat: "N'oubliez jamais le deuxième signe de la croix". Vergiss niemals das zweite Kreuzzeichen. Damit hat er gemeint, dass wir unsere Gewohnheit oft noch ganz selbstverständlich pflegen, vor einem Ereignis ein Kreuzzeichen zu machen als Bitte um Hilfe und Segen. Dass wir aber vergessen, hinterher ein zweites Kreuzzeichen zu machen. Wenn ich nämlich eine schwierige Herausforderung oder eine leidvolle Situation durchgestanden habe, dann vergesse ich leicht, das noch einmal mit Gott in Verbindung zu bringen. Mit einem zweiten Kreuzzeichen kann ich meinen Glauben zum Ausdruck bringen, dass ich auf Gottes Beistand und seine Kraft gerade in dieser schweren Situation bauen durfte – und dass ich dafür dankbar bin. Oder ich habe eine Niederlage erlitten, stehe womöglich vor den Trümmern meines Lebens, dann kann das zweite Kreuzzeichen mich in Kontakt mit Gott halten, in der Hoffnung darauf, dass er gerade jetzt, da es schwierig ist, nicht verschwunden ist. Im Gegenteil: Genau jetzt ist er da. N'oubliez jamais le deuxième signe de la croix. Vergiss niemals das zweite Kreuzzeichen!



Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text