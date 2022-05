Dietmar Rebmann Gedanken zur Pfingstzeit

Mein langjähriger Lehrer für Französisch und Sport hatte stets eine sehr einfache, aber wirksame Methode gegen meine Widerstände beim Vokalbellernen, beim Übersetzen oder beim Geräteturnen. Er sagte dann: „Du musst dich nur ein klein bisschen überwinden“. Und dabei hat er immer so nett gelächelt.

Das stimmte natürlich oft nicht, denn über große Kisten springen und am Barren irgendwelche Umschwünge zu machen, kostete mich viel Überwindung und verursachte manchen Schmerz. Aber dieser Satz hat es mir möglich gemacht, mich wenigstens auf die Aufgabe einzulassen. Heute denke ich mir: Die Formel zur Überwindung von inneren Widerständen heißt: Ich weise das, was mich herausfordert oder stört, nicht gleich zurück, sondern ich lasse mich erst einmal darauf ein. Dieses „sich ein klein wenig überwinden“ ist so ein kleiner Ruck, auf den dann später manchmal der große Ruck folgt. Anschubmotivation könnte man auch sagen. Wie auch immer man es nennt, ich brauche auch heute noch immer wieder diesen auffordernden Impuls, der mich dann auch davor bewahrt, zu schnell zu resignieren. Wir müssen uns immer wieder innerlich überwinden, das gehört zum Leben. Und es ist eine zutiefst menschliche Fähigkeit, die Grenzen, die sich ständig auftun, dadurch immer wieder zu übersteigen. Denn: Selbst wenn uns viele Steine in den Weg gelegt werden, sind wir fähig, Großartiges zu leisten. An Pfingsten nennt man das: den Geist der Stärke. Im Alltag hilft der meist schon, wenn man sich nur ein klein wenig überwindet.



Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text