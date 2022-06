Dietmar Rebmann Gedanken zur Pfingstzeit

Ein paar Tage vor den Schulferien entstand in meiner Schulklasse früher wie von Geisterhand gesteuert die Diskussion: was wird nach den Ferien sein, denn da durften wir uns immer umsetzen. Also mussten vor den Ferien schon „Verhandlungen“ beginnen, wer neben wem sitzen darf. Denn den richtigen Platz zu haben, entscheidet darüber, wie wohl ich mich fühle und zu wem ich gehören darf. Die Platzverteilung ist grundsätzlich eine wichtige Frage. Welchen Platz im Leben habe ich? In der Familie? Im Freundeskreis? Im Beruf? Welchen Platz wünsche ich mir? Und schließlich: Was kann ich dafür tun, wenn selbst Reservierungen so manche Enttäuschung mit sich bringen und Vordrängeln oder Ausnahmewünsche nicht so gern gesehen sind? Solche grundsätzlichen Fragen werden häufig auch in den biblischen Erzählungen verhandelt. So ist auch für die Jünger Jesu die Platzfrage eine ganz entscheidende. Jesus sagt: Jeder hat seinen Platz, denn jeder ist geliebt von Gott. Und so ist es nicht nötig, um die besten Plätze irgendwo zu kämpfen, schon gar nicht bei Gott. Bei ihm hat jeder seinen Platz, ohne Rangordnung. Er vergisst keinen. Das hört sich gut an und lässt aufatmen. Das gibt Freiheit und Sicherheit. Und Jesus sagt noch etwas: Dort, wo ich mich einsetzen kann für andere, wo ich meine eigenen Fähigkeiten einsetzen kann zum Wohl für mein Umfeld, zum Wohl für die Welt – dort ist auch mein Platz. Und zwar der beste, den ich bekommen kann; und dieser Platz ist dann sicher ganz nah bei Gott.



Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text