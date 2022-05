Dietmar Rebmann Gedanken zur Pfingstzeit

Manche Menschen zeigen vorbildhaft, was man erreichen kann, wenn man die Tugend der Beharrlichkeit lebt. Itzhak Perlman gehört zu solchen Vorbildern. Der israelisch-amerikanische Musiker ist einer der ganz Großen an der Geige und hat bei vielen großen Filmmusiken mitgewirkt. Trotz Kinderlähmung, beginnt er mit fünf, Geige zu spielen, mit neun spielt er zum ersten Mal im Radio. Jahre später, am 18. November 1995, betritt Perlman die Konzertbühne im New Yorker Lincoln Center. Er hat Schienen an den Beinen und geht auf Krücken, die Folgen der Kinderlähmung. Perlman hat gerade ein paar Takte gespielt, als eine Saite seiner Geige reißt. Das Publikum erwartet, dass Perlman die Saite austauscht. Aber er schließt nur einfach seine Augen und fordert dann den Dirigenten auf, wieder zu beginnen. Sie spielen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Perlman spielt mit unglaublicher Leidenschaft. Noch nie hat jemand ein Stück mit nur drei Saiten gespielt, aber Perlman bringt es zustande, indem er das Stück quasi im Geiste neu komponiert, während er spielt. Am Ende herrscht zuerst tiefes Schweigen im Konzertsaal. Dann stehen die Menschen auf und jubeln ihm zu. Perlman lächelt und sagt erschöpft und ergriffen: „Wissen Sie, manchmal ist es die Aufgabe eines Künstlers, in Erfahrung zu bringen, wie viel Musik man mit dem machen kann, was man gerade zur Hand hat." So spricht jemand, der sein ganzes Leben beharrlich an seinen Möglichkeiten gearbeitet hat. Man ist nämlich nicht am Ende, wenn man scheinbar verloren hat; man ist erst am Ende, wenn man aufgibt.



Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text