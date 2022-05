Dietmar Rebmann Gedanken zur Pfingstzeit

Schwarze Löcher im Weltall sind unsichtbar. Sie sind richtige Massemonster und saugen alles in sich auf, auch das Licht. Astronomen haben nun ein schwarzes Loch mitten in unserer Galaxie gefunden. Sagittarius A heißt es und ist für die Wissenschaftler eine Sensation, aber außer sich wundern, kann man mit dem Loch nichts anfangen. Denn das, was man nicht sehen kann, das spielt für den Alltag kaum eine Rolle. Die moderne Welt ist eine Gegenwart des Sehens. Real scheint nur das, was man sehen und fotografieren kann. Dabei ist vieles von dem, was das Leben schön macht und bereichert, nicht zu sehen. Liebe – nicht sichtbar, ein Lachen – auf keinem Foto so festgehalten, wie es in mir nachklingt, ein glücklicher Moment – unsichtbar, Musik – mehr als nur gedruckte Noten. Alles wichtig, alles unsichtbar. Die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten ist ein Echoraum für die Erfahrung, dass das Unsichtbare eine kraftvolle Wirklichkeit ist. Christi Himmelfahrt erzählt davon, dass ein Mensch, Jesus nämlich, für immer geht. In der Tradition heißt das: Er ist in den Himmel aufgefahren. Gemeint ist aber: Dieser Jesus ist nun unsichtbar, er ist nicht mehr zu sehen. Trotzdem spürt man seine Energie, wenn Menschen in seinem Geist handeln, wenn Sie auf andere zugehen, wenn Sie ein Lächeln schenken, wenn Sie sich einsetzen für Menschen am Rand oder in Not. Dann wird Unsichtbares, dann wird Jesus, der Unsichtbare, sichtbar. Das ist Pfingsten.



Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text