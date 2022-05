Verena Kast Gedanken zum Tag

Hoffnungen und Erwartungen stehen in einem inneren Zusammenhang mit dem Vertrauen: Vertrauen zu sich selbst, zu anderen Menschen, aber auch zum Dasein als Ganzem. Hoffnungen, Erwartungen, Vertrauen gehören zum menschlichen Leben, man kann sich auf sie verlassen – und man muss sich auch auf sie verlassen. Sind diese Emotionen leitend, können wir das Leben immer wieder mit neuer Zuversicht angehen. Zuversicht ist eine Stimmung und eine Haltung dem Leben gegenüber, die auf Hoffnung und Vertrauen basiert. Verlieren wir den Kontakt zu diesen Emotionen, werden wir angesichts von Schwierigkeiten und der letztlich immer ungewissen Zukunft resignieren. Man kann sich auch aktiv dafür einsetzen, dass man mehr mit diesen Dimensionen der Hoffnung und des Vertrauens in Kontakt kommt, nicht zuletzt dadurch, dass man die Hemmnisse aus dem Weg räumt, die immer wieder auch gegen die Hoffnung und die Zuversicht stehen. Das Leben wird so als ein Raum gesehen, in dem man sich verwirklichen kann, Sinn und Bedeutung erleben kann. Eigentlich geht es um die lebendige Liebe zur Zukunft, die wir aber nur aufbringen, wenn wir uns auch getragen fühlen.



Entnommen aus: Verena Kast "Immer wieder neu beginnen. Die kreative Kraft von Hoffnung und Zuversicht", Patmos Verlag, Ostfildern 2020