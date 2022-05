Elmar Simma Gedanken zum Tag

Wir tun uns manchmal schwer mit dem Beten, weil Gott für uns nicht begreifbar ist, im doppelten Sinn des Wortes. Wir haben dann das Gefühl, er sei abwesend, er höre uns gar nicht. Vor allem meinen wir, dass das Beten überhaupt nichts nützt. "Ich habe so viel gebetet, Wallfahrten gemacht, Gott alles Mögliche versprochen, und? Es ist doch nicht so gekommen, wie ich es erhoffte." Der Hauptankläger gegen Gott ist der ganze Weltenlauf. Richter sind alle verzweifelten, verletzten Herzen, als Belastungszeugen melden sich die "vereinten Nationen" aller Unglücklichen und Armen. Die Anklagepunkte sind alle Enttäuschungen. "Wir haben gebetet, und du, Gott, hast nicht geantwortet, hast hartnäckig geschwiegen, schon gar nicht geholfen. Wozu noch beten?" Dennoch: Liegt das Problem bei Gott oder nicht vielmehr bei uns, weil wir Gott gebrauchen oder missbrauchen, damit alles so kommt oder wird, wie wir es gerne hätten? Gott ist keine Lebensversicherung. Er sorgt nicht dafür, dass die Kinder nicht weinen, dass Gerechtigkeit einzieht auf Erden, dass der Jammer dieser Welt ein Ende hat, dass die Menschenliebe nicht in Enttäuschung mündet. Das alles tut er nicht, weil er ein Gott ist, der uns nicht vor dem Leid, sondern im Leid bewahrt, der mit uns Angst hat, der unsere Schmerzen fühlt, der unsere Tode mitstirbt.



Entnommen aus: Elmar Simma "In den Nebel hinein. Worte der Hoffnung", Tyrolia Verlag, Innsbruck 2018