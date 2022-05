Thich Nhat Hanh Gedanken zum Tag

Der Buddha lehrte, dass es einen Ort gibt, an dem wir sicher und geborgen sind und zu dem wir jederzeit zurückkehren können, wo immer wir uns befinden und wann immer wir wollen. Dieser Ort ist die Insel unseres wahren Selbst. In uns gibt es eine sichere Insel, zu der wir zurückkehren und auf der die Lebensstürme uns nichts anhaben können. Attadipa saranam, so lauten die wohl am häufigsten zitierten Worte des Buddha. Sie bedeuten: Zuflucht (saranam) nehmen zur Insel (dipa) des Selbst (atta). Wenn du zu deinem achtsamen Atmen zurückkehrst, dann kehrst du zu dir selbst zurück und berührst die sichere Insel in deinem Inneren. (...) Beim achtsamen Atmen findest du bereits Zuflucht bei deinem Atem und wirst dir gewahr, was in deinem Körper, deinen Gefühlen, deiner Wahrnehmung, deinen Geistesformationen (…) und in deinem Bewusstsein vor sich geht. (…) Achtsames Atmen fügt sämtliche unterschiedlichen Aspekte deiner selbst wieder zu einem Ganzen zusammen. Wenn du atmest, dann verbinden sich dein Körper, deine Gefühle, deine Wahrnehmungen, deine Geistesformationen und dein Bewusstsein mit diesem Atmen (…) Der Atem beruhigt und vereint deinen Körper und deinen Geist (…). In diesem Augenblick manifestiert sich die Insel deines wahren Selbst als Ort der Geborgenheit (…).



Entnommen aus: Thich Nhat Hanh "Friede mit jedem Atemzug. Ein Übungsbuch", aus dem amerikanischen Englisch von Astrid Ogbeiwi, Goldmann Verlag, München 2012 (E-Book, Kap. 'Zuflucht nehmen')