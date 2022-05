Ulrike Döpfner Gedanken zum Tag

Offensichtlich ist Dankbarkeit eine Eigenschaft, die sich stärker entwickelt, nachdem man Leid und Entbehrung erlebt hat. Menschen, die dankbar sind, wissen zu schätzen, was sie haben. Sie haben ein positives Bewusstsein über das, was sie besitzen, was ihnen widerfährt und was sie sind. Dankbarkeit lässt Menschen Fülle erleben und Anerkennung für das, was ist. Dankbarkeit schließt Mangelempfinden aus, denn wer dankbar ist, konzentriert sich auf das, was er hat, und nicht auf das, was ihm fehlt. Während ich dies (…) schreibe, befindet sich unsere Welt (…) in einer allumspannenden Ausnahmesituation- Leben, wie es einmal war, findet im Moment nicht statt. (…) Wenn Kinder lernen, sich auf das zu konzentrieren, was schön in ihrem Leben ist, was gut läuft, was sie beherrschen und worüber sie sich freuen, schärft sich ihr Blick für das Gute in ihrem Alltag. Dankbarkeit ist die natürliche Konsequenz dieser Perspektive. (...) Wenn Kinder an uns erleben, wie wir uns über Dinge des Alltags freuen und dies auch ausdrücken, und wenn sie beobachten können, wie wir ihnen und auch unseren Mitmenschen gegenüber Dankbarkeit ausdrücken, dann inspirieren wir sie dazu, die guten Seiten ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit wertzuschätzen.



Entnommen aus: Ulrike Döpfner "Der Schatz des Selbstwerts. Was Kinder ein Leben lang trägt", Beltz Verlag, Weinheim 2022