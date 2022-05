Benno Elbs Gedanken zum Tag

Ein Gespräch mit einem jungen Arbeiter aus Ostdeutschland war ein prägendes Erlebnis für mich. (...) Er selbst sei Atheist, wie er sagte. Er erzählt mir dann aber von einem Unfall. Lange Stunden war er in seinem Auto eingeklemmt, bevor ihn dann jemand entdeckte und Hilfe holte. Auf meine Frage, ob er da nicht an Gott gedacht habe, meinte er: an Gott nicht, aber an meinen Schutzengel. (…) Sich Engel ohne Gott vorzustellen, passt nicht in die Welt theologischen Denkens. Was mich aber an diesem Gespräch mit einem scheinbaren Atheisten berührt hat, war sein Glaube, dass auch er unter dem Schutz eines Engels steht. Schutzengel könnte man vielleicht Boten der Zuversicht aus dem Ewigen nennen. Sie sind Bilder des Herzens, die uns dieses Geborgen- und Getragen-Sein näherbringen. Und in so manchen, äußerlich scheinbar nicht sehr religiösen Familien hängt das Bild eines Schutzengels in der Wohnung und viele Menschen tragen ein Schutzengel-Medaillon an einer Halskette. "Wer einen Engel zum Freund hat, braucht die ganze Welt nicht zu fürchten", meint Martin Luther. Wenn Menschen in seelsorglichen und therapeutischen Gesprächen diesen inneren Beschützer für ihr Leben entdecken, dann können sie oft gut und mit neuer Zuversicht weitergehen. Vertrauen, ja Urvertrauen in das Gehalten- und Geborgen-Sein gibt dem Leben eine frohe und hoffnungsvolle Farbe.



Entnommen aus: Benno Elbs "Werft eure Zuversicht nicht weg", Tyrolia Verlag, Innsbruck 2020