Rike Pätzold Gedanken zum Tag

Wir meinen, dass wenn wir nur alles gut genug planen, organisieren und versichern, nichts schiefgehen kann. Meistens kommt es aber anders als erwartet. Das Leben geht trotzdem weiter. Aber wir hätten gerne die Garantie, dass so etwas nicht passiert, denn diese Unberechenbarkeit ist nicht leicht auszuhalten. Gewissheit aber ist eine Illusion. Falsche Gewissheiten sind sogar gefährlich, denn der blinde Glaube an Prognosen wiegt uns in falscher Sicherheit. Wir sind dann nicht offen für anderweitige Signale und merken erst, dass sich etwas ändert, wenn es schon längst zu spät ist. Dann werden wir überrascht von Finanzkrisen und Pandemien, von zerbrochenen Beziehungen und Familiendramen. Gewissheit ist aber nicht nur eine Illusion, sie ist auch nichts, was wir uns tatsächlich wünschen sollten! Ungewissheit mag uns einiges abverlangen, aber Gewissheit würde unser Leben stinklangweilig machen. Wie würde denn Ihr Leben aussehen, wenn Sie immer genau wüssten, was passieren wird? Ungewissheit lässt sich nicht beherrschen, nicht managen und schon gar nicht aus unserem Leben verbannen. Und das ist auch gut so. Denn im Unberechenbaren liegt Gestaltungsraum. Hier entstehen Möglichkeiten. Hier erleben wir Überraschungen. Hier kommt es zu Begegnungen.



Entnommen aus: Rike Pätzold "Ohne festen Boden. Wie wir mit Ungewissheit besser umgehen und warum wir sie brauchen", Kösel Verlag, München 2021