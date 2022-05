Pema Chödrön Gedanken zum Tag

Wir haben Angst vor den Gefühlen und Reaktionen, die das Leben in uns auslöst. Wir fürchten uns vor dem, was uns passieren könnte. Doch wenn diese Vermeidungsstrategie funktionierte, hätte Buddha sich seine Lehren sparen können, denn dann würden die Versuche, dem Leiden zu entrinnen, zu denen alle Lebewesen instinktiv greifen, Sicherheit, Glück und Wohlbefinden einbringen, und es gäbe kein Problem. Buddha stellte hingegen fest, dass Ichzentriertheit - der Versuch, für uns selbst Inseln der Sicherheit zu finden - großes Leiden schafft. Sie schwächt uns, die Welt erscheint uns auf Dauer furchteinflößender, und auch unsere Gedanken und Emotionen werden immer bedrohlicher. (…) Wir haben eine tiefsitzende, fast zwanghafte Tendenz, uns abzulenken, selbst wenn wir uns bewusst gar nicht unwohl fühlen (…) Die buddhistische Erklärung für die Ursache dieser Unruhe ist, dass wir immer versuchen, Halt und festen Boden zu finden, und uns dies nie wirklich gelingt. Wir halten immer nach einem Fixpunkt Ausschau, der aber nicht existiert. Alles ist unbeständig. Es wandelt sich, fließt, ist unstet und offen. Nichts lässt sich so festnageln, wie wir es gerne hätten. Im Grunde ist das gar nicht schlecht, aber wir alle scheinen auf Verdrängung programmiert zu sein. Wir können keinerlei Ungewissheit ertragen.



Entnommen aus: Pema Chödrön "Den Sprung wagen. Wie wir uns von destruktiven Gewohnheiten und Ängsten befreien", aus dem Amerikanischen von Margarethe Randow-Tesch, Arkana Verlag, München 2011 (E-Book, Kap. 2 'Vertrauen lernen')