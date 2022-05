Anselm Grün Gedanken zum Tag

Wer sich (…) für einen anderen Lebensstil entscheidet, der nicht dem Mainstream entspricht, dem er ständig in den sozialen Medien begegnet, der fühlt sich einsam. Es ist nicht einfach, gegen die Mehrheit zu leben. Als Mönch ist es für mich klar und eine Konsequenz meiner Lebensentscheidung, dass ich allein bin, dass ich aussteige aus dem Mainstream der Gesellschaft. Aber für jemanden, der in der Gesellschaft steht, der nun in einer Firma arbeitet, in der andere Maßstäbe als seine persönlichen herrschen, ist es nicht so leicht, Widerstand zu leisten. Oft wird solches Widerstehen eher persönlicher Natur sein. Das fangt im Kleinen an - und kann zur bewussten Haltung werden: Ich lasse mich etwa nicht von der Tendenz leiten, wie die anderen ständig über Kollegen zu reden oder permanent auf die Politik zu schimpfen. Ich steige aus dem Druck des Konsumismus aus und weigere mich, den anderen mit einem möglichst teuren Auto oder Markenkleidung imponieren zu wollen. Ich übernehme die Maßstäbe nicht, nach denen andere sich gegenseitig beurteilen. Eine solch bewusste und entschiedene Haltung kann einsam machen. Doch man kann sich Verbündete suchen und die Verhältnisse verwandeln, indem man seine Werthaltung offensiv lebt.



Entnommen aus: Anselm Grün "Im Wandel wachsen. Wie wir freier, authentischer, gelassener und hoffnungsvoller werden können", hrsg. von Rudolf Walter, Herder Verlag, Freiburg 2022