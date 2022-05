A.Long und R.Schweppe Gedanken zum Tag

Seit der ersten Klasse wissen wir, dass Fähigkeiten wie Schreiben oder Rechnen geübt werden müssen - und zwar nicht nur mal so zwischendurch, sondern regelmäßig und meist über recht lange Zeit. (…) Dass auch Qualitäten wie innere Ruhe, Gelassenheit oder Mitgefühl geübt werden können, ist weniger bekannt. Doch ebenso, wie wir unser anatomisches Herz durch Ausdauersport trainieren können, können wir auch unser spirituelles Herz durch die regelmäßige Übung von Sanftmut und Mitgefühl entfalten. "Training" ist hierbei allerdings vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Obwohl hierzulande auch in Achtsamkeits- oder Gelassenheitstraining angeboten werden, ist es doch treffender, von "Kultivieren" zu sprechen, was auch der östlichen Philosophie eher entspricht, nach der Übung nicht als Mühsal, sondern vielmehr als Weg zu sich selbst gesehen wird. Gelassenheit, Zufriedenheit und Güte lassen sich durch eine entsprechende Praxis relativ schnell kultivieren. Tatsächlich ist die achtsamkeitsbasierte und auf Mitgefühl gründende Meditation eine besonders effektive Möglichkeit, um dein Herz zu öffnen. Ein anderer Weg besteht darin, es einfach immer wieder zu tun: täglich und mitten im Alltag Gelassenheit, Zufriedenheit und Güte kultivieren.



Entnommen aus: Aljoscha Long und Ronald Schweppe "Mit dem Herzen siehst du mehr. Buddhistische Weisheitsgeschichten und Meditationen über die Kraft des Mitgefühls", Lotos Verlag, München 2020 (E-Book, Kap. 'Mitgefühl als tägliche Praxis')