David Steindl-Rast Gedanken zum Tag

Es gibt viele Fragen. Doch nicht alle bewegen uns. Viele Fragen beunruhigen uns vielmehr. Und die, die uns beunruhigen, die lassen uns zum Stillstand kommen. (…) Die Fragen, die uns beunruhigen, haben meist mit der Vergangenheit zu tun oder mit der Zukunft. Das sind Fragen wie "Wie konnte so etwas nur geschehen?", "Wie konnte ich nur das tun?", "Wie konnte man mir das nur antun?" Oder Fragen über die Zukunft, "Was kommt da noch alles auf uns zu?" - Angstfragen sind es, die machen uns starr. Aber dann gibt es auch Fragen, die uns bewegen, die uns in Bewegung setzen. Und das sind Fragen in der Gegenwart. Fragen, die wir nur in der Gegenwart stellen können. Nur in diesem Augenblick. Nur in dem Jetzt, auf das alles ankommt. Denn dieses Jetzt ist der Schnittpunkt der Zeit mit der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ja keine lange, lange Zeit, die Ewigkeit ist, wie Augustinus das definiert, das "Nunc stans" - das Jetzt, das steht! Das Jetzt, das nicht vergeht. Dieses Jetzt ist uns in jedem Augenblick geschenkt. Und in diesem Jetzt ist uns die Begegnung mit unserem großen und ewigen Du geschenkt. Wir aber sind meistens beschäftigt mit der Vergangenheit und mit der Zukunft. Wir sind abgelenkt durch die Zeit vom Jetzt. Das aber ragt über die Zeit heraus, denn das Jetzt ist nicht eigentlich in der Zeit.



Entnommen aus: David Steindl-Rast "Und ich mag mich nicht bewahren. Vom Älterwerden und Reifen", Tyrolia Verlag, Innsbruck 2012