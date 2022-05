Clemens Sedmak Gedanken zum Tag

Ein "gottgefälliges" Leben (…) ist ein Leben, das vor den liebenden Augen Gottes bestehen kann. Georg Müller (…) hatte in jungen Jahren den Entschluss gefasst, nie für ein Gehalt zu arbeiten und nie jemandem von seiner finanziellen Situation zu erzählen, sondern sich in seiner Arbeit als Prediger und Waisenhausleiter allein von Gottes Vorsehung leiten zu lassen. Dieses eindrucksvolle Leben vermittelt einen Sinn von Gottgefälligkeit. Ein gottgefälliges Leben hält den liebevollen Blick Gottes aus - ich möchte mir das so vorstellen: Ich kenne das Gefühl, einem Menschen, sagen wir, unnötige Geheimniskrämerei zu unterstellen und mich über diesen Menschen zu ärgern und später dann zu verstehen, dass dieser Mensch liebevoll eine Überraschung geplant hatte. An diesem Gefühl der Beschämung ob der zu Unrecht erfolgten Unterstellung will ich ansetzen: Wie beschämt werde ich sein, wenn ich erkenne, wie es von Gott gemeint war! Wie beschämt werde ich sein, wenn ich mein Leben unter dem liebenden Blick Gottes anschaue und erkennen muss, wieviel Selbstsucht am Werk war. (…) Das Gute zu leben, so die Idee, besteht auch im Versuch, ein vorfahrengerechtes, enkeltaugliches, feindgeachtetes und gottgefälliges Leben zu führen - mag es zudem "menschenfreundlich" sein!



Entnommen aus: Clemens Sedmak "Das Gute leben. Von der Freundschaft mit sich selbst", Tyrolia Verlag, Innsbruck 2015