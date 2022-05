Martin Kolosz Gedanken zum Tag

Der Hochmut verleitet uns zu Taten, für die wir eigentlich noch nicht bereit sind, verschafft uns aber die Gelegenheit, aus den Fehlern, die durch Unwissenheit und überstürztes Handeln begangen werden, zu lernen, um im nächsten, übernächsten und überübernächsten Schritt mit mehr Demut an die Aufgabe, das Ziel oder die Herausforderung heranzutreten. So gesehen steht der Hochmut Pate für die Demut, die nicht wehrlos ist und sich dem Schicksal ausliefert, sondern aufgrund gemachter Erfahrungen mutig ihr Scheitern annimmt und gegen alle Widerstände voranschreitet, im Wissen, dass zwar alles möglich, aber nichts garantiert ist. Der Hochmut nimmt uns die natürliche Angst, die am Beginn einer jeden unbekannten Unternehmung steht, wird aber durch die Erfahrung des unausweichlichen Scheiterns aus Unkenntnis und überhastetem Handeln sukzessive abgebaut und in Demut verwandelt. Vor diesem Hintergrund ist die Aussage des Widerstandskämpfers gegen den Nationalsozialismus Dietrich Bonhoeffer zu verstehen, welcher gemeint hat: "Der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen." Also: Habt Mut, um hoch zu steigen, und nehmt euer Scheitern demütig an, dann wird euer Hochmut nicht eitel, sondern wagemutig sein!



Entnommen aus: Martin Kolosz "Über Mut. Gedanken und Reflexionen", Tyrolia Verlag, Innsbruck 2019